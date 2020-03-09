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Газета "Кишиневские новости"

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Венгрия выделит кредит в 100 млн евро для развития бизнеса в Молдове

09 марта
20:07 2020
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Президент Игорь Додон рассказал о предстоящем визите венгерского премьера в Кишинев. По словам главы государства, Виктор Орбан прибудет вместе с группой предпринимателей, намеренных инвестировать в Молдову.

«Важный аспект этого визита – экономика. Орбан прибудет с большой группой бизнесменов, готовых вкладывать в Молдову. Дополнительно Венгрия выделит кредит в 100 млн евро для экономических агентов, которые будут развивать бизнес здесь, в Молдове», – рассказал Игорь Додон.

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибудет в Кишинев 12 марта. В рамках визита планируется подписать декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

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