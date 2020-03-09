Четыре человека, у которых подозревали коронавирус, по результатам теста, оказались не зараженными. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Было 4 подозрительных случая – два ребенка и двое взрослых, у всех четырех отрицательный результат. Сейчас в больнице «Toma Ciorba» находятся еще 6 взрослых, которых привезли с пунктов пропуска государственной границы. Взяты анализы, и мы сообщим результаты, когда они станут известны», – сказала Думбрэвяну.

Напомним, что до сих пор в Молдове выявлен один случай COVID-19, заболевшей оказалась 48-летняя женщина, вернувшаяся из Италии.