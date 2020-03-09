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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Граждане Молдовы помещены в карантин в Румынии

09 марта
20:02 2020
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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что 17 граждан Молдовы находятся в карантине на территории Румынии. Они ехали на автобусе из Милана в Молдову.

Согласно информации министра, румынские власти решили остановить транспортное средство и изолировать пассажиров из-за подозрений на наличие зараженных лиц. Министерство иностранных дел и европейской интеграции находится на постоянной связи с румынскими властями.

По словам Думбрэвяну, дальнейшие подробности будут предоставлены немедленно после получения дополнительной информации.

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