Граждане Молдовы помещены в карантин в Румынии
09 марта
20:02 2020
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что 17 граждан Молдовы находятся в карантине на территории Румынии. Они ехали на автобусе из Милана в Молдову.
Согласно информации министра, румынские власти решили остановить транспортное средство и изолировать пассажиров из-за подозрений на наличие зараженных лиц. Министерство иностранных дел и европейской интеграции находится на постоянной связи с румынскими властями.
По словам Думбрэвяну, дальнейшие подробности будут предоставлены немедленно после получения дополнительной информации.