Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что 17 граждан Молдовы находятся в карантине на территории Румынии. Они ехали на автобусе из Милана в Молдову.

Согласно информации министра, румынские власти решили остановить транспортное средство и изолировать пассажиров из-за подозрений на наличие зараженных лиц. Министерство иностранных дел и европейской интеграции находится на постоянной связи с румынскими властями.

По словам Думбрэвяну, дальнейшие подробности будут предоставлены немедленно после получения дополнительной информации.