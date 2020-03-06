Депутаты группы Канду, ПДС и «Платформы DA» сорвали сегодня заседание Парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету, где планировалось обсудить досье кандидатов на должность членов Высшего совета магистратуры (ВСМ). Председатель комиссии Василий Боля считает, что подобное поведение демонстрирует намерение заблокировать деятельность ВСМ.

«Такое отношение наносит ущерб гражданам, юстиции и отношениям с зарубежными партнерами, которые поддерживают настоящие реформы юстиции в Молдове», – заявил Боля. По его словам, сегодня был последний день, согласно регламенту, когда комиссии следовало высказаться о допустимости досье кандидатов. Боля заявил, что вынужден перенести заседание на следующую неделю.

«Нужно завершить этот конкурс, чтобы разблокировать работу ВСМ», – заявил председатель комиссии.