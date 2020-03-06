Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Дрэгуцану является фигурантом в деле о краже миллиарда. Вчера в Национальном банке прошли обыски и выемка документов по делу о краже миллиарда. Также сообщалось о трех задержанных, среди которых и нынешний вице-управляющий НБМ.

Сегодня бывший управляющий Национальным банком Дорин Дрэгуцану был доставлен в суд. Напомним, что прокуроры требовали 30-дневного ареста в связи с тем, что он является фигурантов в деле о краже миллиарда. В четверг прокуроры антикоррупции выдвинули ему официальное обвинение.