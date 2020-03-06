На голосование в парламенте по частичному смягчению последствий банковской аферы отреагировал глава государства.

После того, как депутаты большинством голосов проголосовали за президентскую инициативу о снижении долгового бремени на граждан, Игорь Додон опубликовал в социальной сети сообщение:

«Приветствую ответственное голосование депутатов ПСРМ и ДПМ, поддержавших мою инициативу о снижении бремени, возложенного на плечи граждан в результате кражи миллиарда. Это означает, что в бюджете останется больше денег, которые не будут отданы в счет долга, образовавшегося из-за нанесенного ущерба. Это, в свою очередь, позволит нам направить сэкономленные деньги на другие цели, что даст прямую выгоду нашим гражданам в виде повышенных зарплат и пенсий. Это лишь первый шаг – дальше мы найдем и другие решения, чтобы граждане больше ничего не платили за ущерб, нанесенный банковской аферой. В то же время мы полны решимости продолжать действия, направленные на привлечение к ответственности тех лиц, которые позволили «краже века» совершиться и поставили безопасность страны под угрозу.

С сожалением констатирую, что депутаты от Партии «Действие и Солидарность» и от Партии «Достоинство и Правда» предпочли объединиться с депутатами Шора и Канду, проголосовав сегодня в парламенте против снятия «бремени миллиарда» с плеч наших граждан. Это говорит о скрытом формировании новой коалиции в парламенте – коалиции, которая пытается защитить тех, кто украл миллиард, в обмен на некие скрытые политические договоренности.

Что касается спекуляций, распространяемых некоторыми депутатами с целью найти ложные оправдания их голосования против освобождения людей от бремени выплаты украденного миллиарда, я считаю нужным пояснить, что эти деньги были украдены посредством банковской системы, о чем свидетельствуют доказательства в расследовании, проводимом Генеральной прокуратурой. В этих условиях проголосованная сегодня инициатива направлена на то, чтобы возвращение украденных денег впредь было не за счет простых людей, а за счет банковской системы, а еще точнее, за счет части прибыли Национального банка.

Пусть заплатят те, кто украл, и те, кто позволил совершить кражу, а не граждане! А на будущих выборах, я уверен, поплатятся потерянными голосами и те, кто сегодня проголосовал против этой инициативы».