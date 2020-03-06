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Газета "Кишиневские новости"

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За украденные в банках деньги не должны расплачиваться граждане

06 марта
19:18 2020
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Головатюк: президентская инициатива – единственный способ снизить размер задолженности за кражу миллиарда.

Депутат от ПСРМ Владимир Головатюк заявил, что президентская инициатива, с помощью которой сокращается размер долга, возложенного на граждан, является единственным реальным решением, появившимся за последние годы. Данный законопроект был проголосован в двух чтениях. Группа Канду и депутаты Блока ACUM не поддержали законопроект. Головатюк отметил, что идеальным было бы, чтобы украденные деньги вернули те, кто участвовал в воровстве и покровительствовал незаконным схемам. Согласно депутату, так называемый «закон о миллиарде», принятый в 2016 году, обязывает возложить ответственность за возмещение средств, украденных в банках, на бюджет, то есть на граждан.

«Вы против того, чтобы в этом году в госбюджет поступили дополнительные 218 млн леев на социальные проекты? Или вы против, или нет. Все остальное – это слова», – обратился Головатюк к депутатам от оппозиции.

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