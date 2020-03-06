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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Санду против аннулирования «Закона о миллиарде»?

06 марта
19:18 2020
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Санду противилась в прошлом году аннулированию «Закона о миллиарде», заявляя, что сделать это не позволяет МВФ. Об этом заявил депутат от ПСРМ Влад Батрынча во время обсуждения инициативы президента Игоря Додона о снижении долговой нагрузки для граждан, возникшей в результате банковской кражи. Батрынча напомнил депутатам от Блока ACUM, которые совместно с группой Канду не голосовали за этот законопроект, о том, что в свое время они не воспротивились принятию закона, который возложил огромные обязательства на плечи народа.

Депутат от ПСРМ поинтересовался у представителей Блока ACUM, почему они не предложили ни одной идеи, позволяющей освободить граждан от долговой нагрузки.

«Вам жаль, что не вы предложили эту инициативу? Не приходите с сотней инициатив, а с одной-двумя, хорошо обдуманными, конкретными, которые мы сможем проголосовать», – сказал депутат. Батрынча напомнил, что Майя Санду была министром в то время, когда был проголосован так называемый «закон о миллиарде» и принято необдуманное решение о концессии аэропорта.

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