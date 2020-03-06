Инициатива президента о снятии долговой нагрузки на граждан, возникшей из-за кражи миллиарда, принята в парламенте. Депутаты Санду, Канду и Шора были ПРОТИВ.

За законопроект проголосовали 52 депутата.

Депутаты фракций Блока ACUM и группы Канду выступили против того, чтобы освободить граждан от выплаты долгов за выведенные средства из банковской системы. Парламентарии от Партии «Шор» голосование проигнорировали.

Данный законопроект устанавливает механизм распределения прибыли Национального банка. Документ был представлен министром финансов Сергеем Пушкуцэ, который сообщил, что «если проект не будет проголосован, бюджет лишится в этом году 218 млн леев, а если его одобрят, бюджет будет пополнен на 218 млн, которые используют на социальные и инфраструктурные проекты».

Отметим, что данный законопроект обсуждался со всеми заинтересованными ведомства, а также с экспертами Международного валютного фонда.

Напомним, что ранее президент Игорь Додон объявил об инициативе по снижению долговой нагрузки на граждан, возникшей в результате хищения огромных сумм из банковской системы Молдовы.