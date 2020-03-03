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Газета "Кишиневские новости"

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Санду и Плахотнюк будут действовать вместе?

03 марта
10:29 2020
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Американское издание U.S. News & World Report (США) опубликовало статью о ситуации в Молдове. Ее цель – призыв лично к Трампу и к властям способствовать реабилитации Плахотнюка и ни много ни мало возвращению его в Молдову для «наведения порядка». Специально для eNews политолог Корнелиу Чуря дал в связи с этим комментарий.

– Эта статья в американской газете была адресована американскому политическому классу. Авторы призывали Дональда Трампа и руководство США изменить свое отношение к Молдове.

Я считаю, что таким образом Владимир Плахотнюк продвигает свои интересы и лоббирует их, хочет заручиться поддержкой американцев, вернуться в страну и снова оказаться во власти.

Учитывая, что Майя Санду – это западный фактор, скорей всего они будут действовать вместе.

Хотя подобные материалы в американской прессе уже выходили с октября прошлого года, но мало кто о них знал. Но именно эта статья вызвала большой общественный резонанс, так как она была перепечатана в наших СМИ. И это понятно, потому что мы сейчас все видим, как налево и направо, скажем так, кидают камни в огород Плахотнюка. А власти, в том числе и Игорь Додон, не раз говорили о том, что Плахотнюка объявят в розыск через Интерпол, и вернут в Молдову в наручниках, сказал Чуря.

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