Глава государства вновь совершает поездку в столицу Евросоюза, тем самым давая ясный ответ критикам, обвиняющим его в односторонней внешней политике

Президент Игорь Додон отправился с однодневным рабочим визитом в Королевство Бельгия, где у него состоятся встречи с королем Филиппом и министрами-президентами двух субъектов федерации: Фландрии и Валлонии.

Кроме того, в Европейской комиссии пройдут переговоры с комиссаром по европейской политике добрососедства и переговорам по расширению Оливером Вархейи.