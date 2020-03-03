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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы совершает рабочий визит в Брюссель

03 марта
10:28 2020
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Глава государства вновь совершает поездку в столицу Евросоюза, тем самым давая ясный ответ критикам, обвиняющим его в односторонней внешней политике

Президент Игорь Додон отправился с однодневным рабочим визитом в Королевство Бельгия, где у него состоятся встречи с королем Филиппом и министрами-президентами двух субъектов федерации: Фландрии и Валлонии.

Кроме того, в Европейской комиссии пройдут переговоры с комиссаром по европейской политике добрососедства и переговорам по расширению Оливером Вархейи.

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