Есть новый мировой рекорд долгожительства

23 февраля умер японец Титэцу Ватанабэ, считавшийся самым старым мужчиной на планете. Но трон старейшины не останется пустым. На него претендует житель Великобритании Роберт Уэйтон.

29 марта нынешнего года он отметит свое 112-летие. И таким образом получит право быть внесенным в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель мирового рекорда долгожительства среди мужчин. Дело в том, что дата рождения Уэйтона зафиксирована документально, что является обязательным условием для присуждения официального титула. У потенциального рекордсмена большая семья – двое сыновей, дочь, десять внуков и двадцать пять правнуков. Тем не менее живет он в доме престарелых.