Вторник, 3 марта 2020, 15:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Собака – лучший психотерапевт

02 марта
21:03 2020
Версия для печати Поделиться

Крупные компании США разрешают сотрудникам брать с собой на работу питомцев

Выражение: «Собака – друг человека» явно возникло не на пустом месте. Дело не только в том, что эти четвероногие выполняют множество полезных для людей служебных функций. Давно замечено, что общение с собаками успокаивающе действует на их владельцев и даже на посторонних людей.

Эту способность четвероногих теперь берут на вооружение владельцы крупных компаний, чтобы улучшить психологический климат в коллективе. В частности, во многих фирмах уже разрешают своим сотрудникам брать питомцев с собой на работу. Как сообщает Bloomberg, в лидерах здесь компания Amazon. В ее штаб-квартире в Сиэтле организована специальная зона для собак, где с ними занимаются кинологи, пока хозяева заняты служебными обязанностями. И каждому четвероногому предлагается обед от производителей кормов. В компании на семь сотрудников приходится одна собака. Руководство считает, что общение с четвероногим другом в течение рабочего дня уменьшает стресс у сотрудников, повышает производительность и даже способно сократить текучку кадров. Примеру Amazon следуют уже многие технологические гиганты в Кремниевой долине.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,47+0,17%
EUR19,42–0,11%
GBP22,34+0,31%
UAH0,70+0,22%
RON4,04–0,07%
RUB0,26–0,05%

Курсы валют в MDL на 03.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд