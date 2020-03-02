Крупные компании США разрешают сотрудникам брать с собой на работу питомцев

Выражение: «Собака – друг человека» явно возникло не на пустом месте. Дело не только в том, что эти четвероногие выполняют множество полезных для людей служебных функций. Давно замечено, что общение с собаками успокаивающе действует на их владельцев и даже на посторонних людей.

Эту способность четвероногих теперь берут на вооружение владельцы крупных компаний, чтобы улучшить психологический климат в коллективе. В частности, во многих фирмах уже разрешают своим сотрудникам брать питомцев с собой на работу. Как сообщает Bloomberg, в лидерах здесь компания Amazon. В ее штаб-квартире в Сиэтле организована специальная зона для собак, где с ними занимаются кинологи, пока хозяева заняты служебными обязанностями. И каждому четвероногому предлагается обед от производителей кормов. В компании на семь сотрудников приходится одна собака. Руководство считает, что общение с четвероногим другом в течение рабочего дня уменьшает стресс у сотрудников, повышает производительность и даже способно сократить текучку кадров. Примеру Amazon следуют уже многие технологические гиганты в Кремниевой долине.