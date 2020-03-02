Вторник, 3 марта 2020, 15:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Коммунальщиков к ответу!

02 марта
21:02 2020
Версия для печати Поделиться

Жильцов научат жаловаться на поставщиков услуг

Едва ли найдется много тех, кто доволен качеством коммунальных услуг. Но доказать свою правоту в споре с поставщиками этих самых услуг жильцам бывает очень и очень непросто. Между тем, число пользователей электроэнергией, природным газом, теплоэнергией, водопроводом и канализацией в Молдове достигает 2,5 млн. И от них в адрес агентства со всей страны ежегодно приходят сотни жалоб.

Впрочем, сейчас ситуация должна измениться к лучшему. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике утвердил специальное руководство для потребителей.  В нем подробно рассказано, где проконсультироваться, если возник конфликт с поставщиком услуг, какими законодательными и нормативными актами регулируется деятельность коммунальщиков, на что имеет право пользователь услуг, и как эти права защитить.

Электронная версия Гида потребителя помещена на официальном сайте Агентства. Anre.md

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,47+0,17%
EUR19,42–0,11%
GBP22,34+0,31%
UAH0,70+0,22%
RON4,04–0,07%
RUB0,26–0,05%

Курсы валют в MDL на 03.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд