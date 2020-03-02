Жильцов научат жаловаться на поставщиков услуг

Едва ли найдется много тех, кто доволен качеством коммунальных услуг. Но доказать свою правоту в споре с поставщиками этих самых услуг жильцам бывает очень и очень непросто. Между тем, число пользователей электроэнергией, природным газом, теплоэнергией, водопроводом и канализацией в Молдове достигает 2,5 млн. И от них в адрес агентства со всей страны ежегодно приходят сотни жалоб.

Впрочем, сейчас ситуация должна измениться к лучшему. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике утвердил специальное руководство для потребителей. В нем подробно рассказано, где проконсультироваться, если возник конфликт с поставщиком услуг, какими законодательными и нормативными актами регулируется деятельность коммунальщиков, на что имеет право пользователь услуг, и как эти права защитить.

Электронная версия Гида потребителя помещена на официальном сайте Агентства. Anre.md