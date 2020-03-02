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Газета "Кишиневские новости"

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Протестующие-вандалы должны ответить по закону

02 марта
21:01 2020
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Полиция начала расследование по факту противоправных действий участника протеста, разбившего кувалдой стекло двери здания правительства. Об этом сообщает IPN, со ссылкой на пресс-службу Управления столичной полиции. «Позже будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – уточнили в полиции.

Акцию протеста у здания правительства устроили в понедельник участники боевых действий на Днестре, а также представители унионистскиx движений. Протестующие перекрыли улицы Пушкина и Митрополита Бэнулесу-Бодони. Из-за пробок в городе машины скорой помощи прибывали на вызовы с получасовым опозданием. Также в троллейбусах оказались заблокированы дети.

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