Президент Молдовы призвал не позволять никому отравлять наше общество ненавистью, манипуляциями и насилием

«Память о наших ветеранах войны, павших в боях на Днестре, всегда должна занимать почетное место в истории страны. Это долг руководства государства, но и долг тех, кто непосредственно прошел через те трудные времена, рядом с братьями по оружию. Большинство ветеранов сегодня продемонстрировали мудрость и спокойствие, достойно помянув тот трагический 1992 год, оплакивая боевых товарищей, героически погибших на фронте. Вместе с властями страны они возложили цветы на мемориале и говорили с сочувствием о значении тех дней и об уроках тех событий для всего нашего общества.

К сожалению, еще есть политические силы, которые решили превратить 2 марта в день нового кровопролития, ненависти и раскола. Не впервые происходит так, что некоторые политики (теперь беглые) манипулируют нуждами и недовольством ветеранов, чтобы спровоцировать жесткое столкновение различных групп против государства и граждан.

Каждый раз я осуждал это, полагая, что уважения и помощи со стороны властей достоин каждый отдельно взятый ветеран, и никто не вправе пытаться цинично воспользоваться их жизненными невзгодами. По этой причине правительство уделяет ветеранам особое внимание, а министр обороны находится на постоянной связи и вместе с ними ищет решение проблем, с которыми они сталкиваются.

Что касается сегодняшнего протеста: любая манифестация такого рода должна быть свободной и демократической при соблюдении законов и обеспечении безопасности всех граждан. К сожалению, то, что мы все увидели сегодня на Площади Великого Национального Собрания, не имело ничего общего с демократическими ценностями и соблюдением прав граждан. Были разбиты стёкла, долгое время движение транспорта в городе было заблокировано, протестующие незаконно препятствовали передвижению десятков тысяч людей в столице, возникли проблемы у стариков, детей и людей с ограниченными возможностями. Всё это получит твердую правовую оценку правоохранительных органов, и виновные будут привлечены к ответственности.

Поступает множество очень ясных сигналов о том, что за участниками сегодняшней вспышки насилия стоят определенные политические группировки. Есть информация о том, что протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры – проплачены, и это очень напоминает то, что было раньше. В частности, замечены лица, ранее часто использовавшиеся Демократической партией при Плахотнюке для проведения акций против оппозиционных партий. Вот почему озвученные лозунги касались преимущественно политики или геополитики, не имея ничего общего с реальными потребностями ветеранов. Общество должно знать эти детали, понимать, что на самом деле кроется за этими провокационными манифестациями. А компетентные органы должны пролить свет на тех, кто организовал эти провокации, и проинформировать об этом общество.

Давайте, однако, мы сохраним в памяти только хорошие и красивые воспоминания о сегодняшнем дне, тем более что начинается Великий пост. Давайте сохранять спокойствие, взвешивать свои слова и делать добрые дела друг для друга. И давайте не позволять никому отравлять наше общество ненавистью, манипуляциями и насилием», – написал в соцсетях Игорь Додон.