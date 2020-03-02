Тысячи горожан остались недовольны блокированным дорожным движением в центре столицы. Одну из машин даже не пустили на похороны.

Напряженная обстановка и оскорбления из-за перекрытых улиц. Никакого воспитания и уважения к окружающим. Такими словами квалифицируют кишиневцы действия протестующих, которые сегодня заблокировали движение в центре Кишинева. Из-за акции протеста, участники которой перекрыли ул. А. Пушкина, сотни автомобилей и десятки троллейбусов не могли продолжить свой путь. Манифестанты не обращали внимание даже на чрезвычайные ситуации. Например, на настойчивую просьбу разрешить проехать на похороны, участники протеста твердо ответили: «Нельзя! Никто не проедет, разве не понимаете!»

Напомним, что в результате протеста оказались заблокированными улицы Пушкина и митрополита Бэнулесу-Бодони. По этой причине машины скорой помощи прибывали по вызову с получасовым опозданием.

Также в троллейбусе, двигавшемся по маршруту, оказались заблокированными дети, а по улице Пушкина мать с ребенком не могла продолжить свой путь на личном автомобиле.