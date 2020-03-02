Вторник, 3 марта 2020, 15:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Депутат-социалист назвал тех, кто стоит за спиной протестующих

02 марта
14:48 2020
Версия для печати Поделиться

Группа Плахотнюка-Шора очерняет память погибших в войне на Днестре. Об этом написал в социальных сетях депутат-социалист Григоре Новак.

Он отметил, что «группа агрессивных лиц пытается извратить смысл сегодняшнего протеста, перейдя к насильственным шагам и нарушая закон. Информация, которой мы обладаем, показывает, что за этим «протестом» скрываются Плахотнюк и Шор вместе с новой командой, объединенной в проект «Pro Moldova», – сообщил депутат.

Парламентарий обратил внимание, что многие из сегодняшних участников протеста известны по предыдущим аналогичным мероприятиям, организованным бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

«Те же методы, те же автобусы, которыми их насильно привозят из территорий, те же режиссёры, те же исполнители и, возможно, те же деньги, полученные в результате банковской кражи», – заключил Новак.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,47+0,17%
EUR19,42–0,11%
GBP22,34+0,31%
UAH0,70+0,22%
RON4,04–0,07%
RUB0,26–0,05%

Курсы валют в MDL на 03.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд