Группа Плахотнюка-Шора очерняет память погибших в войне на Днестре. Об этом написал в социальных сетях депутат-социалист Григоре Новак.

Он отметил, что «группа агрессивных лиц пытается извратить смысл сегодняшнего протеста, перейдя к насильственным шагам и нарушая закон. Информация, которой мы обладаем, показывает, что за этим «протестом» скрываются Плахотнюк и Шор вместе с новой командой, объединенной в проект «Pro Moldova», – сообщил депутат.

Парламентарий обратил внимание, что многие из сегодняшних участников протеста известны по предыдущим аналогичным мероприятиям, организованным бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

«Те же методы, те же автобусы, которыми их насильно привозят из территорий, те же режиссёры, те же исполнители и, возможно, те же деньги, полученные в результате банковской кражи», – заключил Новак.