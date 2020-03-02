Сотни участников вооруженного конфликта выразили поддержку кабинету министров Кику. Сегодня, 2 марта, в Молдове отмечают День памяти погибших за территориальную целостность и независимость Молдовы в результате вооруженного конфликта 1992 года. Собравшиеся у Мемориального комплекса «Вечность» ветераны поблагодарили правительство Иона Кику за предпринятые меры по поддержке как участников конфликта, так и членов их семей. Они приветствовали увеличение размера ежемесячных выплат с 250 до 500 леев. Кабинет министров также рассматривает возможность расширения списка услуг для ветеранов.