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Газета "Кишиневские новости"

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Ветераны боевых действий на Днестре благодарят Кику за поддержку

02 марта
14:47 2020
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Сотни участников вооруженного конфликта выразили поддержку кабинету министров Кику. Сегодня, 2 марта, в Молдове отмечают День памяти погибших за территориальную целостность и независимость Молдовы в результате вооруженного конфликта 1992 года. Собравшиеся у Мемориального комплекса «Вечность» ветераны поблагодарили правительство Иона Кику за предпринятые меры по поддержке как участников конфликта, так и членов их семей. Они приветствовали увеличение размера ежемесячных выплат с 250 до 500 леев. Кабинет министров также рассматривает возможность расширения списка услуг для ветеранов.

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