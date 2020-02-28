Демонополизация рынка медикаментов, снижение цен и расширение списка качественных и доступных лекарств – приоритетные действия в повестке ПСРМ. Об этом заявил депутат-социалист Владимир Односталко.

Депутат отметил, что граждане страны вынуждены отправляться в соседние государства, чтобы приобрести определенные лекарства.

«Так не может продолжаться. Если 5 лет назад в Молдове были зарегистрированы 5 тыс. наименований лекарств, то сегодня – три тысячи. У кого-то есть интерес решать, чем будут лечиться люди. Эту практику пора прекращать. Фармацевтическая мафия должна быть уничтожена», – заявил парламентарий.

Он уточнил, что зарегистрировал в парламенте законопроект, призванный разрушить монопольное положение на рынке лекарств.

«Сразу мне позвонили разные люди из аптечных сетей, которые посоветовали отозвать инициативу. Понятно, что определенные фирмы в этой сфере зарабатывают за счет здоровья граждан, но здоровье – это не бизнес», – добавил Владимир Односталко.

Парламентарий уточнил, что частью его коллег по парламенту «манипулируют» представители больших аптечных сетей.