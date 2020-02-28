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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Запасайся, кто может!

28 февраля
21:31 2020
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В Германии составили список товаров, необходимых на случай эпидемии

Наступление коронавируса повергает в панику не только рядовых граждан, но и официальные власти разных стран. К примеру, Федеральное ведомство защиты гражданского населения Германии даже составило список необходимых товаров, которые населению рекомендуют запасти на случай распространения эпидемии. Расчеты делались исходя из того, что человеку требуется 2299 килокалорий в сутки, пишет Newinform.

Что в перечне? Питьевая вода, крупа, хлеб, картофель, молоко, мясо, рыба, яйца, сахар, мед, конфеты. Не забыли про медикаменты, свечи, батарейки и средства дезинфекции. А вот про мыло, соль и спички, похоже, не подумали.

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