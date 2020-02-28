Демократ Дмитрий Дьяков сообщил о том, что после ухода 14 депутатов из Партии коммунистов, Владимир Воронин получил внушительную сумму денег

«О тех 14 парламентариях, которые его покинули, он других слов, кроме «предатели», не искал, хотя за уход 8 из них деньги, насколько я знаю, получил сам Воронин. От кого – все знают», – написал Дьяков в социальной сети.

Больше того, Дмитрий Дьяков считает, что в 2009 году Воронин попытался подкупить его, чтобы получить пост спикера парламента.

«Почему Воронин обижен на меня? Потому что осенью 2009 года я не захотел войти в сговор с ним и не хотел голосовать за его кандидатуру на должность председателя парламента. Помните заявления Воронина о том, что он предложил мне должность президента? Если бы я согласился, должен был бы за него голосовать как за председателя парламента. Но я отказался. Вот отсюда и вся обида», – заключил Дьяков.