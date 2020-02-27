Четверг, 27 февраля 2020, 11:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Партиям дали конституционное послабление

27 февраля
00:16 2020
Версия для печати Поделиться

Конституционный суд (КС) РМ признал незаконным положение, согласно которому для регистрации политформирования в Агентстве госуслуг необходимо, чтобы в партии состояло не менее четырех тысяч человек.

Помимо того КС решил, что не соответствует Конституции условие, определяющее, что будущие члены формирования должны постоянно проживать в половине городов и коммун второго уровня, причем не меньше 120 членов в каждом населенном пункте.

Всего в стране зарегистрировано 47 партий, из них реально действующие – не более трети. По числу членов большинство партийных лидеров заявляют о многих тысячах человек, хотя фактически, чаще всего, в них состоит не более сотни сограждан.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,77+0,42%
EUR19,39+0,65%
GBP22,98+0,63%
UAH0,72+0,51%
RON4,03+0,63%
RUB0,27+0,11%

Курсы валют в MDL на 27.02.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд