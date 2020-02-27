Конституционный суд (КС) РМ признал незаконным положение, согласно которому для регистрации политформирования в Агентстве госуслуг необходимо, чтобы в партии состояло не менее четырех тысяч человек.

Помимо того КС решил, что не соответствует Конституции условие, определяющее, что будущие члены формирования должны постоянно проживать в половине городов и коммун второго уровня, причем не меньше 120 членов в каждом населенном пункте.

Всего в стране зарегистрировано 47 партий, из них реально действующие – не более трети. По числу членов большинство партийных лидеров заявляют о многих тысячах человек, хотя фактически, чаще всего, в них состоит не более сотни сограждан.