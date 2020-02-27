Четверг, 27 февраля 2020, 11:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Имущество членов ПДС, оцененное в ноль леев, проверят

27 февраля
00:03 2020
Версия для печати Поделиться

Депутат ПСРМ: Депутаты Майи Санду скрывают доходы, которые получают от различных НПО, финансируемых из-за границы

Депутат ПСРМ Василе Боля обратится в Национальный орган по неподкупности с требованием проверить имущество депутатов ПДС. Поводом для такого шага стала публикация расследования о том, что парламентарии Майи Санду декларируют многочисленное имущество, оцененное в ноль леев.

«Журналистское расследование показывает, что часть депутатов ПДС скрывают стоимость декларируемой недвижимости. Это скандально с учетом того, что они ежедневно пишут в социальных сетях и рассказывают в телестудиях о неподкупности, а сами указывают НОЛЬ леев как стоимость своего имущества – земельных участков, квартир – приобретенных на основе договора купли/продажи. Они таким образом скрывают свое богатство, и в то же время нарушают законодательство о декларировании имущества и личных интересов. Возможно, им стыдно признаваться в том, что владеют значительным богатством, потому что им придется отвечать на вопросы граждан: откуда взялось это имущество? Тем не менее, это не причина для того, чтобы нарушать закон. Депутаты ПДС забыли задекларировать, что они входят в руководство партии. Мы обратимся к Национальному органу по неподкупности с требованием проверить имущество упомянутых в расследовании депутатов, которое оценено в НОЛЬ леев. Также у нас есть информация о том, что депутаты Майи Санду скрывают свои доходы, получаемые от различных НПО, финансируемых из-за рубежа. И этот вопрос должен быть расследован», – написал Боля.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,77+0,42%
EUR19,39+0,65%
GBP22,98+0,63%
UAH0,72+0,51%
RON4,03+0,63%
RUB0,27+0,11%

Курсы валют в MDL на 27.02.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд