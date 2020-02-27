Депутат ПСРМ: Депутаты Майи Санду скрывают доходы, которые получают от различных НПО, финансируемых из-за границы

Депутат ПСРМ Василе Боля обратится в Национальный орган по неподкупности с требованием проверить имущество депутатов ПДС. Поводом для такого шага стала публикация расследования о том, что парламентарии Майи Санду декларируют многочисленное имущество, оцененное в ноль леев.

«Журналистское расследование показывает, что часть депутатов ПДС скрывают стоимость декларируемой недвижимости. Это скандально с учетом того, что они ежедневно пишут в социальных сетях и рассказывают в телестудиях о неподкупности, а сами указывают НОЛЬ леев как стоимость своего имущества – земельных участков, квартир – приобретенных на основе договора купли/продажи. Они таким образом скрывают свое богатство, и в то же время нарушают законодательство о декларировании имущества и личных интересов. Возможно, им стыдно признаваться в том, что владеют значительным богатством, потому что им придется отвечать на вопросы граждан: откуда взялось это имущество? Тем не менее, это не причина для того, чтобы нарушать закон. Депутаты ПДС забыли задекларировать, что они входят в руководство партии. Мы обратимся к Национальному органу по неподкупности с требованием проверить имущество упомянутых в расследовании депутатов, которое оценено в НОЛЬ леев. Также у нас есть информация о том, что депутаты Майи Санду скрывают свои доходы, получаемые от различных НПО, финансируемых из-за рубежа. И этот вопрос должен быть расследован», – написал Боля.