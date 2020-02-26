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Газета "Кишиневские новости"

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Методологию расчетов за тепло в зимний период изменят

26 февраля
12:00 2020
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Игорь Додон считает, что порядок начисления сумм необходимо составить таким образом, чтобы в платежках ежемесячно указывались равные суммы

Об этом президент заявил в рамках передачи «Прямая линия» на телеканале «Primul în Moldova»

«Период отопления длится до шести месяцев. В это время человек оплачивает в общем, например, 5-6 тыс. леев. Я предложил, чтобы эта сумма была разделена на равные части для этих шести месяцев. Гражданин получает ту же зарплату, почему он должен оплачивать различные суммы в фактурах за тепло.

На предприятии «Termoelectrica» мне сказали, что подобное возможно реализовать», – объяснил Игорь Додон.

Отметим, что ранее президент Игорь Додон провел совещание с руководством «Termoelectrica», «Moldova-Gaz» и столичной мэрии. Глава государства тогда заявил, что в январе, когда стояла теплая погода, а цена на природный газ не менялась, граждане получили счета за тепло со значительными суммами. Игорь Додон потребовал провести анализ создавшейся ситуации.

«Я получил заверения, что счета за тепло в феврале будут на 25-30% ниже по сравнению с минувшим годом», – заявил тогда президент.

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