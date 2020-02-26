Скандал! Что выяснили журналисты. Депутаты ПДС пойманы на сокрытии имущества

Ноль леев! Такова цена домов и земельных участков депутатов ПДС в их собственных декларациях. Десятки земельных участков и объектов недвижимости были получены «бесплатно» депутатами ПДС – политформирования, которым руководит Майя Санду.

Об этом они собственноручно написали, заполняя декларации об имуществе. Журналисты портала scheme.md проанализировали документы и выяснили, что часть народных избранников от ПДС скрывает часть общественно важной информации.

Так, депутат Петру Фрунзе владеет 7 объектами недвижимости, среди которых квартира в 51 кв. м, жилой дом площадью 150 кв.м, земельный участок в 26 соток и три сельхоз участка общей площадью свыше гектара, которые, по оценке самого собственника, стоят 0 леев. Единственный объект недвижимости площадью в 6 кв.м оценен этим депутатом ПДС в 2000 долларов, – пишут авторы расследования.

Еще одна героиня расследования – депутат от ПДС Вероника Рошка – считает, что 4 участка, собственником которых она стала в 2014 году, площадь которых превышает гектар, тоже стоят 0 леев.

Чуть больше стоит один земельный участок в 15 соток, полученный в 2009 г. депутатом Галиной Сажин, – ровно 1 лей. Другой земельный участок в 10 соток задекларирован стоимостью 0 леев. Интересно, что, согласно декларации депутата, в его владении есть жилой дом в 72 кв.м стоимостью 17.286 леев, констатируют авторы.

Владимир Боля – еще один член ПДС – указал в декларации участок площадью в 19 соток также по цене 0 леев. Аналогично поступила и Дойна Герман из того же политформирования – ее объект недвижимости тоже ничего не стоит.

У Игоря Гросу, занимающего пост вице-председателя ПДС, 4 из 15 объектов недвижимости стоят 0 леев.

Авторы расследования отмечают, что, несмотря на то, что значительная часть депутатов ПДС являются членами неправительственных организаций, они отказываются указывать свои должности в НПО. Больше того, они скрывают и свое членство в Национальном постоянном бюро ПДС.