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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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В доме бывшего главы МИДа Украины произошло… (само)убийство?

23 февраля
20:38 2020
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Национальная полиция Украины переквалифицировала дело о гибели предпринимателя Сергея Старицкого со статьи о самоубийстве на умышленное убийство. Эта информация размещена на сайте ведомства.

В документе говорится: «Правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью». В минувшую пятницу тело бизнесмена было найдено в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Он, супруга и гость были в состоянии алкогольного опьянения, когда произошла трагедия. Первоначальная версия: Старицкий застрелился из пистолета хозяина дома. Бизнесмен ранее возглавлял украинский телеканал “Интер”, также являлся владельцем рекламного холдинга.

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