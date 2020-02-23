Национальная полиция Украины переквалифицировала дело о гибели предпринимателя Сергея Старицкого со статьи о самоубийстве на умышленное убийство. Эта информация размещена на сайте ведомства.

В документе говорится: «Правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью». В минувшую пятницу тело бизнесмена было найдено в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Он, супруга и гость были в состоянии алкогольного опьянения, когда произошла трагедия. Первоначальная версия: Старицкий застрелился из пистолета хозяина дома. Бизнесмен ранее возглавлял украинский телеканал “Интер”, также являлся владельцем рекламного холдинга.