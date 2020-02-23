Пресс-служба Белого дома сообщает: для тех, кто намерен обосноваться в США, вводятся новые миграционные правила. С ними можно ознакомиться здесь https://publicpool.kinja.com/subject-statement-from-the-press-secretary-1841860953

Кандидаты на получение грин-карты – вида на жительство, должны быть финансово самостоятельны. Миграционные службы станут проверять, пользовался ли въезжающий социальной помощью от государства. Поправки были разработаны летом прошлого года и вступают в силу с 24 февраля.