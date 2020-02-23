Воскресенье, 23 февраля 2020, 22:21

Газета "Кишиневские новости"

В мире

Назад на главную Подписаться на RSS

За океан пустят только с деньгами

23 февраля
20:38 2020
Версия для печати Поделиться

Пресс-служба Белого дома сообщает: для тех, кто намерен обосноваться в США, вводятся новые миграционные правила. С ними можно ознакомиться здесь https://publicpool.kinja.com/subject-statement-from-the-press-secretary-1841860953

Кандидаты на получение грин-карты – вида на жительство, должны быть финансово самостоятельны. Миграционные службы станут проверять, пользовался ли въезжающий социальной помощью от государства. Поправки были разработаны летом прошлого года и вступают в силу с 24 февраля.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,700,00%
EUR19,200,00%
GBP22,93–0,05%
UAH0,720,00%
RON4,000,00%
RUB0,280,00%

Курсы валют в MDL на 23.02.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд