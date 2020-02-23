В зашифрованной базе данных отмывочного канала оказались сведения, касающиеся мэра Бельц

ГСУ СКР по Москве может в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте бизнесмена, лидера «Нашей Партии», мэра города Бельцы Ренато Усатого. Этому способствовали материалы, изъятые в ходе обысков у теневого банкира Сергея Менделеева, арестованного на днях в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

«Усатый является фигурантом уголовного дела об отмывании и транзите за рубеж гигантских сумм через площадки, действовавшие при банке «Новое время». Площадками последнее время руководил Сергей Менделеев. Среди прочего через этот канал отмывались средства, получаемые ГК 1520 от РЖД. ГК 1520 было подконтрольно Борису Ушеровичу, чьим доверенным лицом до сих пор является Усатый. Летом 2019 года в ходе обысков в офисах и местах проживания Менделеева была изъята зашифрованная база данных отмывочного канала. Недавно ее «вскрыли», и там оказались сведения, касающиеся Усатого», – говорится в сообщении Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.

Напомним, что президента московской Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева обвиняют в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба в три миллиарда рублей. В то же время в сети появилась информация, что Менделеев может рассказать правоохранительным органам много «интересного» о Ренато Усатом.