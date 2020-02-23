Майкл Хьюз, по прозвищу Безумный Майк, американский астронавт-любитель, погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете, сообщает телеканал Science Channel.

Хьюз утверждал, что Земля плоская, тем и стал известен. Он планировал подняться на пять тысяч метров на самодельном летательном аппарате. “Безумный Майк трагически погиб 22 февраля при попытке запустить ракету”, – сообщает телеканал. В 2018-м году Хьюз успешно провел подобного рода эксперимент.