Последний полет астронавта-любителя Безумного Майка
23 февраля
20:36 2020
Майкл Хьюз, по прозвищу Безумный Майк, американский астронавт-любитель, погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете, сообщает телеканал Science Channel.
Хьюз утверждал, что Земля плоская, тем и стал известен. Он планировал подняться на пять тысяч метров на самодельном летательном аппарате. “Безумный Майк трагически погиб 22 февраля при попытке запустить ракету”, – сообщает телеканал. В 2018-м году Хьюз успешно провел подобного рода эксперимент.