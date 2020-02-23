«Ставший символом героизма и мужества день 23 февраля навсегда запечатлелся в нашей памяти как день чествования военнослужащих, которые, выполняя свой долг перед Родиной, с достоинством носили форму Советской Армии.

Сегодня мы знаем, что, принимая военную присягу, каждый солдат Советской Армии клялся с честью служить народу. Жизнь показала, что большинство из них остались верны этой клятве.

Для меня как Президента Республики Молдова большая честь обратиться с пожеланиями здоровья и благополучия ко всем мужчинам, и особенно к тем, кто носил советские воинские знаки различия.

Хочу поблагодарить ветеранов за то, что в трудные времена они откликнулись на призыв Родины, пожертвовав самыми прекрасными годами ради мира на земле.

Сегодня наш долг – продвигать ценности, во имя которых они служили и сражались. И это будет самой искренней благодарностью ветеранам и данью памяти тем, кто остался на полях сражений»,- написал президент Молдовы в соцсетях.