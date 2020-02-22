Туристические агентства делать это больше не обязаны

Правительство Молдовы утвердило поправки в Закон об организации и осуществлении туристической деятельности. Согласно им, туристические агентства не будут обязаны страховать туристов и предоставлять туристические ваучеры.

До сих пор страхование туристов на период туристической поездки было обязательным и осуществлялось компаниями индустрии туризма путем заключения договоров со страховыми компаниями, уполномоченными заниматься этим видом страхования. Все затраты по страхованию включались в стоимость пакета туристических услуг. Исключение обязанности туроператора или агентства по туризму выдавать страховку предоставит потребителям туристических услуг свободу выбора поставщика и перечня страховых услуг.

Кроме того, из закона исключены требования к туристическим компаниям предоставлять туристический ваучер – сопроводительный документ туриста, экскурсанта (группы туристов, экскурсантов), который подтверждает программу пребывания или экскурсионного обслуживания и произведение оплаты за указанные в нем услуги, а также использовать утвержденный образец туристического контракта. Это предоставит туркомпаниям возможность диверсифицировать содержание контракта, в зависимости от их договоренностей с экономическими агентами-партнерами. При этом, в контракте необходимо будет соблюдать обязательства, предусмотренные Гражданским кодексом Молдовы, сообщает Infomarket.