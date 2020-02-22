Археологи, кажется, нашли могилу основателя Рима

В результате раскопок на Римском форуме была обнаружена гробница, которая, по предположениям археологов, принадлежит Ромулу, основателю и первому царю Рима, сообщает Agence France-Presse. Еще в конце XIX века итальянский ученый Джакомо Бони выдвигал гипотезу о том, что на Римском форуме (месте, предназначенном для публичных встреч в древности) может быть захоронен один из основателей Рима, король Ромул. Недавние раскопки Археологического парка Колизея были основаны на работах исследователя. Его гипотеза подтвердилась: в римском подземелье обнаружена гробница длиной 1,40 м. По мнению ученых, захоронению не менее 2,5 тыс. лет. По легенде, братья-близнецы Ромул и Рем – основатели Вечного города. Правда, они не договорились о месте для города и о разделе власти, а потому рассорились. В результате Ромул убил Рема. Впоследствии Ромул стал первым царем Рима. Город был назван в его честь. Ромул правил Римом более 35 лет, а потом бесследно исчез. Сенаторы объявили, что царь отправился на небеса и стал одним из богов. Ученые до сих пор спорят по поводу смерти Ромула. Наиболее распространенная версия гласит, что он был убит разгневанными сенаторами, которые, расчленив его, захоронили куски тела в разных местах города. Эта теория говорит в пользу того, что у Ромула не может быть могилы. Археологи парка Колизея пока не могут с уверенностью утверждать, на самом ли деле обнаруженная на территории Римского форума гробница принадлежат Ромулу, но не отрицают такой возможности. Ученые уверены, что их открытие положит начало долгим научным дебатам.