Игорь Додон провел экстренное заседание

В связи с сотнями обращений жителей Кишинева, которые проявляют недовольство полученными за январь счетами по оплате отопления, президент созвал во вторник рабочее заседание с представителями компании «Термоэлектрика», столичной мэрии и компании «Молдовагаз» для прояснения ситуации.

Видимо, тяжелая государственная бюрократическая машина еще не смогла настроиться на умение быстро реагировать на обозначенные новой властью приоритеты. Хотя вряд ли кто-то еще не понял, что наступил черед настроиться исключительно на интересы граждан. И это всерьез и надолго. С другой стороны не исключены и попытки некоторых чиновников с невинным видом устраивать саботаж. Тем более, что в таких областях, как энергетика, удобно замаскировать собственную некомпетентность под «объективные факторы».

Не случайно глава государства на прошедшем заседании отметил, что в условиях аномально теплой зимы и отсутствия роста тарифов на газ выглядит очень странным, почему люди должны платить больше за тепловую энергию.

«Поручил провести тщательный анализ сложившейся ситуации. Меня заверили, что счета за февраль будут на 25-30% ниже, чем в прошлом году и в нынешнем январе. Я предупредил ответственных лиц, что в противном случае руководство «Термоэлектрики» будет отстранено от должностей», – сообщил в соцсетях президент.