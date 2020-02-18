Глава государства отметил во вторник юбилей

Президенту исполнилось 45 лет. Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района. У него три высших образования, он доктор экономических наук.

В 2005 году Додон начал деятельность в правительстве, став заместителем министра экономики и торговли, затем министром экономики и торговли, а после и первым заместителем премьер-министра.

В 2009 году был избран депутатом парламента, а в 2011 возглавил Партию социалистов Республики Молдова.

Упорство, верность принципам, близость к гражданам и прирожденные лидерские качества Додона привели к тому, что в 2014 году ПСРМ победила на парламентских выборах и смогла образовать в законодательном органе страны крупнейшую парламентскую фракцию.

Осенью 2016 года Игорь Додон стал первым всенародно избранным за последние 20 лет президентом Республики Молдова, заручившись поддержкой 52,11% или 834081 избирателя, что является абсолютным рекордом за всю историю страны.

Игорь Додон сумел вернуть гражданам доверие к институту президентства. Согласно всем опросам общественного мнения, Додон – политик №1 в стране.

Именно ему население Молдовы доверяет больше всего.

Игорь Додон женат, у него трое детей, он настоящий семьянин и патриот своей страны.

В числе первых поздравила главу государства председатель парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

«Хочу выразить мои чувства глубокого уважения и благодарности за прекрасное и продуктивное сотрудничество на протяжении многих лет, которое убедило меня в том, что Вы надежный коллега и настоящий друг. С Днем рождения, уважаемый господин Президент!», – написала в поздравлении Зинаида Гречаный.

Владимир Путин первым из мировых лидеров поздравил Додона с днем рождения.

В своем послании Путин отметил, что в России ценят усилия Додона, направленные на укрепление отношений между нашими странами и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – отмечается в тексте поздравления.

От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ президента Молдовы поздравил с 45-летием Дмитрий Кобицкий, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ, отметив, что парламентарии Содружества Независимых Государств знают Игоря Додона как настоящего лидера своей страны, вносящего большой личный вклад в активизацию интеграционных процессов на пространстве Содружества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Игорю Додону благополучия и успехов в ответственной деятельности на благо народа Молдовы.

Александр Лукашенко также поздравил Игоря Додона с днем рождения, отметив, что в Беларуси знают его, как успешного политика и дальновидного государственного деятеля, который вносит значительный вклад в развитие Республики Молдова.

Множество поздравлений пришло в адрес главы государства и от глав других государств, представителей различных международных организаций, а также от простых граждан Республики Молдова. Коллектив «МК» в Молдове от имени читателей присоединяется к этим поздравлениям и желает Игорю Додону твердости духа в преодолении множества трудностей, стоящих на пути развития нашей страны. Пусть, уважаемый Игорь Николаевич, Вам сопутствует удача. А залогом этому будет служить вера в Вас Ваших сограждан.