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Газета "Кишиневские новости"

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Эффективное управление без геополитики – приоритеты правительства

17 февраля
22:17 2020
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Президент и премьер встретились с руководством ПСРМ и ДПМ для обсуждения планов на последующие годы

ПСРМ и ДПМ вместе с главой государства, премьером и спикером разработают рабочий план на последующие несколько лет. Об этом договорились руководители партий на встрече с президентом и премьер-министром, – сообщает пресс-служба законодательного органа Молдовы. Основными темами обсуждения стали законодательная деятельность и работа правительства на ближайшее время, включая запуск масштабных проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, призванные улучшить жизнь граждан.

Игорь Додон подчеркнул, что подобное сотрудничество является беспрецедентным за последние несколько лет. Глава государства обратился к правительству с просьбой ускорить внедрение социальных инициатив с тем, чтобы уже в этом году граждане почувствовали эффект от ремонта дорог, запуска систем уличного освещения и т.д.

Премьер-министр Ион Кику представил проекты, над которыми работает правительство в области социальной политики, реабилитации транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности, увеличения количества рабочих мест, роста доходов государственного бюджета, реформы и модернизации госинститутов, а также программ, призванных увеличить благосостояние граждан, в том числе и посредством постепенного увеличения доходов граждан.

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