Первая встреча прошла в минувший понедельник, 17 февраля

Обсуждались важные вопросы, требующие участия властей. В частности, рассмотрены проблемы интеграции в систему общего образования детей с нарушениями слуха.

Кроме того, в настоящее время есть острая потребность в переводчиках на язык мимики и жестов, а еще обсуждались проблемы, связанные с закрытием ряда специализированных учреждений и сокращением количества детей в оставшихся.

В пресс-релизе по итогам приема граждан сообщалось и о других поднятых на встрече проблемах, связанных с ситуацией в Национальном Ботаническом саду им. Александру Чуботару, а также с требованием работников бывшего Национального колледжа виноградарства и виноделия в Ставченах выплатить задолженность по заработной плате, образовавшуюся в процессе реорганизации учреждения.