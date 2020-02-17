Бизнес посол «Деловой России» в Молдове Игорь Чайка полностью покроет расходы на ремонт дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве

Об этом президент Игорь Додон написал на своей странице в Facebook.

«Пару недель назад посетил музей А.С. Пушкина и увидел удручающее состояние, в котором находится музейный комплекс. Памятник архитектуры, который не реставрировали с 1987 года, нуждается в срочных работах по комплексному капитальному ремонту, и прежде всего кровли.

Муниципальный и государственный бюджеты на 2020 год не предусматривают расходов на дом-музей Пушкина, а процедура выделения средств заняла бы длительное время.

Обратился к российским друзьям Республики Молдова, которые и изыскали возможность финансирования начального этапа – экспертиз, проектирования и решения срочных ремонтных работ. Уже были перечислены около 2,5 млн леев (123 тыс €), а ещё более 1,5 млн леев будут перечислены сразу как будет проектная документация.

Выражаю уверенность, что 21 сентября, когда будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки великого поэта, музейный комплекс встретит гостей полностью обновлённым.

Дом-музей А.С. Пушкина является символом дружбы с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, одинаково исторически ценный и для молдавских, и для российских граждан», – сообщил Игорь Додон.