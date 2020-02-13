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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты Блока ACUM чаще других разъезжали по заграницам

13 февраля
21:07 2020
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Парламентарии ACUM израсходовали больше всех общественных средств на зарубежные командировки.

Эта информация содержится в отчете о расходах в период заграничных вояжей молдавских парламентариев. Согласно представленной секретариатом законодательного органа информации, на поездки членов Блока ACUM было потрачено 525 тыс. леев. За 7 месяцев деятельности парламента в 2019 году депутаты партий ПДС и «Платформа DA» совершили 46 зарубежных поездок, которые обошлись государству в  453 тыс. леев.

С начала весенне-летней сессии, с 3 февраля, депутаты этих фракций уже совершили две поездки, на которые выделено почти 72 тыс. леев.

По этому показателю ПДС и «Платформа DA» оставили далеко позади фракцию ПСРМ – самую многочисленную в парламенте. В 2019 году на служебные поездки социалисты потратили 370,6 тыс. леев.

Напомним, что лидер ПДС Майя Санду потратила в 2019 году на поездки за рубеж в качестве премьер-министра больше всего денег. За пять месяцев бывший премьер израсходовала свыше полумиллиона леев, значительно обойдя по этой статье расходов своего предшественника Павла Филипа и нынешнего главу кабмина Иона Кику.

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