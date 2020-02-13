Что приснилось депутату ПДС Галине Сажин?
13 февраля
21:06 2020
Депутат ПДС Галина Сажин уснула прямо во время заседания парламента.
Этот мгновенно вызвало бурную реакцию в интернете, в том числе молдавской диаспоры, проголосовавшей за Галину Сажин на повторных парламентских выборах.
Например, Валентина Кушнир написала на своей странице в Facebook: «Она “устала” от такой работы или считает деньги …», а Игорь Черетеу едко заметил: «В этом состоит ее задача – спать и поднимать руку».
Напомним, что Галина Сажин, представитель ПДС, выиграла парламентские выборы в одномандатном избирательном округе № 50.