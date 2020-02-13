Партия социалистов – это партия, которая может улучшить жизнь пожилых людей в Молдове, такого мнения придерживаются 36,5% граждан нашей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Intellect Group и Институтом SPERO.

ПСРМ значительно опережает ПДС, у которой этот показатель составляет только 19,2%. На третьем месте партия ШОР – ей верят 11,7% респондентов, а на четвертом ДПМ – 9,4%.

Опрос проводился в период с 3 по 10 февраля 2020. В нем приняли участие 1074 человек, а погрешность составляет 3%.