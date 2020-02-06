Государство должно обеспечить большую социальную защиту военнослужащим Национальной армии

Такое мнение высказал глава государства, Верховный главнокомандующий Игорь Додон во время встречи с министром обороны Виктором Гайчуком, которая состоялась в четверг.

Президент особо отметил важность достижения достойного уровня социальной защиты военнослужащих, в том числе и обеспечения жильем тех, кто служит на контрактной основе.

Игорь Додон обсудил с В. Гайчуком ситуацию с соблюдением дисциплины в Национальной армии. Верховный главнокомандующий с удовлетворением констатировал отсутствие инцидентов и нарушений с тяжелыми последствиями. Президент страны порекомендовал главе оборонного ведомства взять под личный контроль вопрос социальной защиты ветеранов. Глава государства также обратил внимание и на необходимость реализации всех запланированных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.