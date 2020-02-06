Избирательный порог преодолели бы пять партии, из которых у ПСРМ оказалось бы больше всего мандатов

Согласно исследованию компании « iData», если в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись бы парламентские выборы, Партия социалистов заручилась бы поддержкой 42,6% определившихся респондентов. Политформирование, возглавляемое Майей Санду, могло бы рассчитывать на 23,8%, а ДПМ на 10%. Партия «Платформа DA» во главе с Андреем Нэстасе также преодолеет избирательный порог с показателем в 6,1%. На грани попадания в парламент находится партия «Шор», за которую проголосовали бы 5,4% определившихся избирателей. А вот «Наша Партия» Ренато Усатого, согласно опросу, не набирает достаточного количества голосов сторонников для получения депутатских мандатов – за нее готовы голосовать только 4,2% респондентов при необходимых 5%. Опрос общественного мнения проводился в январе компанией iData по телефону. В исследовании приняли участие 1013 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,83%.