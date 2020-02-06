У Игоря Додона самые высокие шансы получить второй мандат президента, показывает опрос общественного мнения

Президент страны Игорь Додон имеет самые высокие шансы на победу на выборах и получение второго мандата главы молдавского государства. Согласно телефонному опросу Omnibus, представленному iData, на вопрос «за какого кандидата вы будете голосовать на президентских выборах этого года», 27% всех респондентов ответили, что проголосуют за Игоря Додона. За лидера PAS Майю Санду проголосовали бы только 15,2%, а за лидера PPDA Андрея Нэстасе – 4,7%. Бывшего примара Оргеева, лидера партии «Шор» Илана Шора на президентских выборах поддержали бы только 3% респондентов. Согласно опросу, лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый набрал бы 2,2% голосов, а лидер демократов Павел Филип – 1,4%. Согласно результатам опроса, во втором туре выборов между Игорем Додоном и лидером PAS Майей Санду наибольшие шансы получить мандат главы государства по-прежнему сохраняет Игорь Додон. Из общего числа опрошенных за него проголосовали бы 43,6% граждан, а за Майю Санду – 33,4%. Еще 23% опрошенных пока не определились, за кого отдадут свой голос. Опрос общественного мнения проводился в январе компанией iData по телефону. В исследовании приняли участие 1013 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,83%.