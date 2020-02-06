ПДС обвиняет «Платформу DA» в расколе правых сил

«Платформа DA» не участвует в укреплении правых сил в Молдове, потому что разочарована резким ростом популярности ПДС. С таким заявлением выступил вице-председатель партии «Действие и солидарность» Михай Попшой в ходе ток-шоу на телеканале Jurnal TV.

«Констатирую один факт: ПДС продемонстрировала взрывной рост, и это воспринято нашими приятелями справа и слева как вызов. Подобный подход, типа «пусть умрет коза соседа», «любой, кроме Санду или Стамате» не ведет к усилению правых сил», – заявил Попшой.

Напомним, что ранее активисты ПДС и Майя Санду уже атаковали партию «Платформа DA».

«Политические оппоненты и некоторые друзья справа празднуют и подливают масла в огонь в надежде, что это ослабит нашу партию в избирательный год. Мы были убеждены в существовании подобных рисков», – написала тогда Майя Санду.