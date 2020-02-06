Санду за 5 месяцев потратила на командировки больше денег, чем президент за два года

Заграничные поездки бывшего премьера страны Майи Санду обошлись государственному бюджету, а значит всем налогоплательщикам Молдовы, в более чем 500 тысяч леев всего за 5 месяцев. Это больше, чем расходы на поездки главы государства Игоря Додона за 2 года.

За 5 месяцев Санду совершила 9 командировок: в Румынию и Бельгию, которая обошлась примерно в 86 тысяч леев, в Украину (21 тысяча), в Германию (более 87 тысяч), еще раз в Бельгию (75 тысяч), в Литву (17 тысяч), в США (177 тысяч), снова в Румынию (примерно 10 тысяч) и, наконец, опять в Бельгию (чуть более 92 тысяч). Такие данные приводит jurnal.md. Таким образом, всего на поездки премьера государство потратило более 500 тысяч леев.

Это больше, чем расходы на поездки главы государства за два года. Ранее президент сообщал, что за три года мандата его командировки обошлись бюджету в 700 тысяч леев. В среднем же, в год сумма затрат составляла порядка 200-250 тысяч леев. Более того, 5,5 млн, предусмотренных для чартерных перелетов президента, не были им использованы и возвращены в бюджет.