В мэрии обсудили проблему очистных сооружений, нарушения в Управлении образования и аудит Центрального рынка.

Общеизвестно, что стиль управления как нельзя лучше характеризует любого руководителя. К сожалению, за последнее десятилетие столичные градоначальники демонстрировали согражданам полнейшее отсутствие какого-то внятного принципа руководства сложным городским хозяйством. Показушными отчетами в центральном парке невозможно было скрыть полнейшую некомпетентность и непонимание элементарных вопросов, волновавших жителей Кишинева.

Куда уходят деньги?

На этом фоне, разумеется, новый генпримар Ион Чебан явно выигрывает. Его довольно понятные, четкие и системные требования к многочисленным чиновникам не оставляют сомнений, что избирателям не придется сожалеть о сделанном недавно выборе. Даже оперативные еженедельные совещания в мэрии проходят уже совсем по-другому. Системность – отличительная черта Иона Чебана.

В понедельник на оперативном заседании примэрии градоначальник говорил о давней проблеме, связанной с очистными сооружениями. Его возмутило, что, несмотря на то, что для решения этой проблемы было выделено финансирование, ситуация не только не меняется, но в этом направлении ничего не делается.

«Я не вижу никаких изменений, а как потеплеет, опять будут неприятные запахи. Я не понимаю, кто и для чего намеренно затягивает решение проблемы, а также на что тратятся выделенные деньги? Одно дело, если бы денег не было, но ведь они есть», – отметил Чебан.

Проверка на Autosalubritate

Примар Кишинева намерен проверить муниципальное предприятие Autosalubritate и выяснить, обоснованы ли жалобы работников.

В мэрию поступило анонимное письмо, в котором водители жалуются на начисление им низкой зарплаты, а также на то, что им выдают талоны на питание на сумму 15 леев, а не 40 леев.

«Если люди присылают анонимные письма, значит все же что-то не так. Может быть, на предприятии есть внутренний конфликт, может, как говорит руководство Autosalubritate, кто-то хочет занять руководящие должности, все может быть. Но проблему необходимо решать», – сказал примар.

Он отметил, что посетит предприятие, а также проверит информацию о зарплате. И если это окажется правдой, градоначальник намерен призвать к ответу виновных.

Подайте в отставку!

Ион Чебан потребовал на оперативном заседании примэрии от главы Управления образования, молодежи и спорта Родики Гуцу добровольно подать в отставку. Требование это было отнюдь не спонтанным, а последовало после множества выявленных нарушений.

«В Управлении образования за последний период обнаружено много нарушений, которые скопились на протяжении длительного времени», – сказал примар.

Он возмутился тем, что, как стало известно, многие детские сады работают без обязательных санитарных документов, тем самым создавая потенциальную угрозу для здоровья детей.

По словам градоначальника, также поступила информация, что фирмы, поставлявшие испорченные продукты в учебные заведения, вновь пытаются через тендеры вернуть право обеспечивать продуктами детские учреждения.

Чебан потребовал вмешательства правоохранительных органов, чтоб не допустить вновь поставки испорченных продуктов питания.

Он возмутился и тем, что педагогам удерживают зарплату, а глава управления, зная обо всех проблемах, срочно взяла больничный.

Борьба с fake news

Генпримар Кишинева опроверг появившиеся в некоторых молдавских СМИ ложные новости об итогах совместного заседания мунсоветников молдавской и румынской столиц.

Так, сначала появились не соответствующие действительности публикации о якобы состоявшемся на этом заседании подписании соглашения, а затем новость о том, что Бухарест опроверг этот факт.

«Невозможно опровергать то, чего не было, – потому что никакого подписания соглашения не было вовсе. Этот документ был принят Муниципальным советом Кишинева, а советники Бухареста были гостями на этом заседании и заявили, что со своей стороны готовы принять соглашение на заседании своего мунсовета, в Бухаресте. Только после этого мы сможем говорить о подписании соглашения, и для этого существует ряд процедур», – заявил Чебан.

Столичный градоначальник подчеркнул, что совместное заседание советников Бухареста и Кишинева было открытым, оно транслировалось онлайн и есть в записи, поэтому все желающие могут посмотреть и понять, где правда, а где ложь.

Новые троллейбусы в Кишиневе

5 троллейбусов были собраны, протестированы и вскоре выйдут на новые маршруты в Кишиневе. Такую новость сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

По его словам, уже со среды 4 троллейбуса начнут курсировать в секторе Чеканы по улицам Мария Драган и Волунтарилор. Так отреагировали городские власти на большое количество запросов со стороны горожан. Еще один троллейбус будет ходить в Трушены, где также необходим дополнительный общественный транспорт, особенно в часы пик.

Примар заверил, что сделает все возможное, чтобы троллейбусный и автобусный парки были пополнены новым транспортом.

«Мы сможем ввести в обращение еще больше транспортных средств, в том числе и в пригородах», – пообещал Чебан.

Центральный рынок реформируют

Центральный рынок столицы в ближайшее время может стать объектом масштабных проверок. Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, обративший внимание муниципальных служб на хаос, творящийся в этом муниципальном предприятии.

«Похоже, кое для кого там рай на земле. Поговаривают, что кто-то зарабатывает там неплохие деньги, не опасаясь ни властей, ни правоохранительных органов, ни Господа Бога. Это люди, попавшие туда через тех, кто раньше был у власти. Там даже тротуары приватизированы! Как прошлое руководство могло такое допустить?» – возмутился Чебан.

«Мы предлагаем усовершенствовать систему менеджмента, восстановить и модернизировать инфраструктуру, эффективно управлять кадрами. Необходимо искоренить некомпетентность и коррупцию», – отметил столичный градоначальник.