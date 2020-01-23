Нет предела фантазии у кандидатов в народные избранники.

У Молдовы есть писатель Ион Друцэ, проживающий ныне в Москве. В стране есть криминальный авторитет, пребывающий в местах не столь отдаленных, называют его «Ваня Писатель», на самом же деле второй Ион Друцэ – это тезка и однофамилец нашего прозаика.

Вполне возможно, в марте у нас появится третий Друцэ – Михай, и будет он депутатом парламента. Проживает кандидат пока в Италии.

Третий Друцэ

В Хынчештском районе 15 марта пройдут довыборы депутата парламента по одномандатному округу. Победивший в нем год назад демократ Александр Ботнарь отказался от кресла народного избранника, вышел из рядов ДПМ и остался мэром Хынчешт. Платформа DA не смогла договориться о едином кандидате с бывшим партнером по избирательному блоку ACUM Партией «Действие и солидарность». Сторонники Андрея Нэстасе распространили накануне заявление, в котором говорится: «Политическая платформа DA обращается ко всем европейским и национальным силам с просьбой поддержать кандидатуру Михая Друцэ, депутата первого парламента Республики Молдова, подписавшего декларацию о независимости, а сегодня – уважаемого представителя диаспоры. Политическая платформа DA отмечает, что Михай Друцэ на данный момент не является членом партии, хотя активно участвовал в четырех избирательных кампаниях и поддерживал демократические силы (2016-2019)». Ну, если за плечами у него столь солидный политический багаж, то странно, что он не смог разобраться в политических коллизиях сегодняшнего дня Молдовы. Впрочем, оттуда, из Италии, все видится в ином свете. Поэтому, скорее всего, за «третьего Друцэ» не будут голосовать. И в первом парламенте он был депутатом, и гастарбайтером поработал в Италии, а так ничего и не понял, третий десяток лет поддерживает «демократические» силы. А ведь под знаком именно этих сил в нашей стране произошли за последние годы наиболее тяжкие преступления против народа.

Самый «правильный кандидат»

Майя Санду, лидер Партии «Действие и солидарность», рассказала журналистам, что пыталась скоординировать с Платформой DA выдвижение общего кандидата в Хынчештском районе. Однако бывшие союзники по избирательному блоку ACUM заняли неконструктивную позицию, точнее просто ничего не ответили. Поэтому ПДС решила отправить в предвыборную гонку экс-министра юстиции. Характеризуя бывшую подчиненную по правительству, Санду сказала: «Олеся Стамате – борец за реформу правосудия. Она юрист, а правительству нужны юристы. Она правильный кандидат, и мы ее поддерживаем». Против супруга «правильного кандидата» в 2016-м году было заведено уголовное дело, его обвиняли в коррупции. Но это дело для Молдовы обыденное. Закрыто дело в отношении Георгия Стамате было в июле прошлого года, аккурат тогда, когда министр юстиции продержалась в своей должности около месяца. Весьма странное, но о многом говорящее совпадение.

Кандидат-путешественник

Не обошла своим вниманием довыборы депутата парламента по Хынчештскому району и Партия «ШОР». Кандидатом политформирования стал Виталий Балинский. Об этом было объявлено на пресс-конференции в минувший понедельник. Кстати, в мероприятии участвовал и Илан Шор, он обратился к собравшимся посредством Skype. «У нас сильный и опытный кандидат. Он знаком с каждым проектом, который мы реализовали. Это честный и ответственный человек», – заявил сбежавший в Израиль предприниматель, объяснявший всем, что не имеет никакого отношения к «краже века». Сам же Балинский скромно поведал: «Будучи вице-председателем партии «ШОР», я объездил все населенные пункты страны, в том числе и Хынчештский район. Я знаю о проблемах, с которыми сталкиваются местные жители, местные населенные пункты. Я участвовал в реализации многих успешных проектов в Оргееве и знаю, что нужно делать в округе». Ну прямо ШОРовец-путешественник. Неуж-то он и в самом деле сумел в Хынчештском районе помимо города посетить все 62 села, коль скоро заявил о «всех населенных пунктах страны»? Можно представить, что ему могли сказать на встречах сельчане.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избирательный блок Unirea, в который вошли пять партий унионистского толка. Предполагается, что их общим кандидатом на пост депутата парламента станет Дорин Киртоакэ. Пожалуй, это будет первый и довольно симптоматичный случай, когда у партий, ратующих за светлое румынское будущее, будет кандидатом персонаж, на которого заведены уголовные дела, связанные со злоупотреблениями служебными полномочиями в бытность его примаром города.

Александр Чудак