Во вторник на состоявшемся заседании Республикан­ского совета ПСРМ было принято Заявление, в кото­ром, в частности, говорится, что партия социалистов Республики Молдова вступает в 2020 год в качестве крупнейшей парламентской партии, которая проде­монстрировала высочайшую ответственность в крити­ческие для страны моменты. Впервые представители ПСРМ занимают должности председателя и вице-пред­седателей парламента Молдовы. Кандидаты, избран­ные при поддержке ПСРМ, возглавляют муниципий Кишинёв, Гагаузскую автономию, 21 район, 19 горо­дов, в том числе восемь районных центров, 190 сел.

Таким образом, подчерки­вается в Заявлении, в Молдове сложилась уникальная исто­рическая ситуация. Впервые всенародно избранный пре­зидент Республики Молдова Игорь Додон получил возмож­ность действовать, опираясь на поддержку парламентского большинства. Это создаёт бла­гоприятные условия для про­ведения в стране необходимых экономических и социальных преобразований.

Исходя из этого, ПСРМ поддержала инициативу прези­дента страны Игоря Додона по формированию неполитическо­го правительства технократов во главе с Ионом Кику. Партия социалистов положительно оце­нивает первые шаги правитель­ства Кику, сделанные в течение первых двух месяцев своей де­ятельности.

ПСРМ продолжает оста­ваться народной партией, выражающей волю подавля­ющего большинства граждан нашей страны и будет в даль­нейшем руководствоваться принципами:

1. УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУ­ДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУ­БЛИКИ МОЛДОВА. Мы не допустим любых попыток поставить под сомнение нашу независимость и су­веренитет. Мы требуем от всех международных пар­тнёров уважения к нашему суверенитету и Конститу­ции страны. Мы считаем категорически неприемле­мым вмешательство извне во внутренние дела Респу­блики Молдова. В сфере внешней политики высшие государственные деятели должны руководствоваться исключительно националь­ными интересами Респу­блики Молдова и ее народа.

2. ГАРАНТИРОВАННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ РЕСПУБЛИ­КИ МОЛДОВА. Мы убежде­ны, что Молдова должна от­стаивать свой нейтральный статус и не участвовать в любых военно-политиче­ских альянсах. Мы высту­паем против участия воен­нослужащих нашей страны в учениях, проводимых под эгидой военно-политиче­ских блоков.

3. РАЗВИТАЯ ЭКО­НОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Уважая обязательства, взятые пе­ред международными пар­тнёрами, мы убеждены, что Республика Молдова долж­на, в первую очередь, руко­водствоваться интересами развития экономики страны и благосостояния её граж­дан. Партия социалистов выступает за государствен­ную поддержку отечествен­ных производителей и сель­скохозяйственного сектора. В то же время мы считаем крайне важным проведение активной государственной политики по улучшению уровня жизни граждан Ре­спублики Молдова и под­держке социально уязвимых категорий населения, а так­же реализацию социальных проектов и инициатив главы государства в этом направ­лении.

4. КАЧЕСТВЕННАЯ МЕ­ДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ. Мы считаем, что обязан­ность любой серьезной по­литической силы состоит в том, чтобы обеспечить до­стойную жизнь и будущее для всех граждан, что в ус­ловиях Республики Молдо­ва возможно только путем модернизации медицин­ской системы и увеличения бюджетных ассигнований на образование.

5. РАЗВИТИЕ РЕГИО­НОВ. Мы выступаем за со­циально-экономическое развитие всех регионов на­шей страны, за приоритет­ную поддержку проектов, направленных на восста­новление и строительство современной инфраструк­туры, в том числе дорог, водоснабжения и канали­зации, уличного освеще­ния, социальных объектов, в районных центрах и сель­ской местности. Мы счита­ем территориальное разви­тие важнейшим фактором и основой для полноценной жизни наших граждан и вос­питания детей в своей стра­не.

6. МЕЖНАЦИОНАЛЬ­НЫЙ МИР. Мы убеждены в том, что только межнаци­ональный мир и граждан­ское равноправие помогут объединить страну и прийти к урегулированию придне­стровской проблемы. Счи­таем необходимым приня­тие новой редакции Закона о функционировании язы­ков. Мы также выступаем за принятие пакета законов о статусе Гагаузии в том виде, в котором они были согласо­ваны совместной комиссией парламента и Народного со­брания Гагаузии при участии европейских экспертов. Мы выступаем за отмену так на­зываемого «Закона о борьбе с пропагандой», носящего дискриминационный ха­рактер, в первую очередь, в отношении граждан нашей страны.

7. ЗАЩИТА ПРАВО­СЛАВИЯ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. Мы выступа­ем в поддержку Правосла­вия, которое исповедуют большинство граждан на­шей страны. Мы оказываем поддержку Православной Церкви Молдовы и другим традиционным конфесси­ям в отстаивании духовных и нравственных ценностей, развитии социальных про­ектов и воспитании моло­дого поколения. Считаем необходимым всемерную поддержку семьи и высту­паем против принятия за­конов, которые несут угрозу институту семьи и навязы­вают иностранные идеоло­гии, чуждые традиционным ценностям нашего народа.

8. В З В Е Ш Е Н Н А Я ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. Партия социалистов под­держивает проведение взвешенной внешней поли­тики, предложенной главой государства, которая пред­усматривает продвижение взаимовыгодных отноше­ний нашей страны со всеми внешними партнерами как на Западе, так и на Вос­токе. Мы поддерживаем инициативу президентов России и Франции, Влади­мира Путина и Эммануэля Макрона, о формировании единого континентально­го пространства от Лис­сабона до Владивостока. Абсолютным приоритетом для нас является сохра­нение членства Молдовы в Содружестве Независи­мых Государств и участие в новых интеграционных проектах на пространстве СНГ, особенно в Евразий­ском союзе, где Респу­блика Молдова получила статус наблюдателя. Мы выступаем за полноценное развитие стратегического партнерства нашей стра­ны с соседними странами: Румынией и Украиной, с Российской Федераци­ей, Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки, Китайской На­родной Республикой, Ту­рецкой Республикой. В то же время мы считаем, что для Республики Молдова важно выполнять свои обя­зательства по всем между­народным соглашениям как надежного внешнего партнера.

В Заявлении также говорит­ся о поддержке деятельности президента РМ, действующего в интересах развития Молдовы, и содержится призыв ко всем политическим и общественным силам страны объединить уси­лия для защиты государства и укрепления общества.