Стратегический партнер Молдовы.

По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент Республики Молдова Игорь Додон в канун новогодних праздников совершил официальный визит в Турецкую Республику. В состав делегации вошли премьер-министр Ион Кику, заместитель председателя парламента Влад Батрынча, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, министры и другие официальные лица. Повестка визита включала встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, спикером Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафой Шентопом, а также двусторонние встречи министров.

Укрепление двусторонних связей

Визит начался с беседы с глазу на глаз президента Республики Молдова Игоря Додона с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Молдовы высоко оценил установившийся между нашими странами уровень взаимоотношений. Игорь Додон отметил, что этот официальный визит является историческим, потому что вместе с президентом Молдовы в Турции находится и премьер-министр, что подчеркивает особое значение, которое наша страна придает молдавско-турецкому сотрудничеству.

Глава молдавского государства также подчеркнул, что проходившее в рамках визита первое заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня является показателем укрепления двусторонних связей и подтверждает желание обеих сторон консолидировать политический молдавско-турецкий диалог.

Официальные лица с удовлетворением отметили рост молдавско-турецкого экономического сотрудничества. «Так, в январе-октябре 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 136 млн долларов или примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт молдавских товаров на турецкий рынок возрос на 87 млн долларов, что в 2,2 раза превышает аналогичный показатель 2018 года. Удельный вес молдавского экспорта в Турцию в суммарном объеме экспорта в другие страны удвоился с 3,23% до 6,91%», – уточнил Игорь Додон.

Он поблагодарил турецкую сторону за финансовую и техническую поддержку, оказываемую посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), которое за последние годы выделило более 33 млн долларов на реализацию многих проектов в нашей стране, уделив приоритетное внимание Гагаузской автономии. Глава государства выразил надежду, что инвестиционные проекты TIKA будут распространены также на всей территории Молдовы.

Кроме того, Игорь Додон выступил за полноценную реализацию потенциала сотрудничества в таких областях, как торгово-экономические связи, инвестиции, защита прав потребителей, промышленность, развитие малого и среднего предпринимательства, энергетика, транспорт, городское и территориальное планирование, сельское хозяйство и защита окружающей среды, туризм и др.

Президент Молдовы отметил, что руководство нашей страны будет радо участию турецких компаний в масштабных инвестиционных проектах по модернизации дорожной инфраструктуры, которые мы планируем реализовать в течение 2020 года.

Президент Республики Молдова поблагодарил турецких партнеров за оказываемую нашей стране помощь в социальной, культурной, гуманитарной и других областях.

Напомним, что исторический визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Молдова состоялся 17-18 октября 2018 года, во время которого была подписана Декларация о стратегическом сотрудничестве между нашими странами, учрежден Совет стратегического сотрудничества, состоялось открытие отремонтированного здания Президентуры Республики Молдова, нескольких социальных объектов в Комрате, достигнута договоренность о заключении будущих соглашений о сотрудничестве.

Приоритетные проекты сотрудничества

Президенты Молдовы и Турции приняли участие в первом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Молдова и Турецкой Республикой.

Во время заседания были определены общие задачи и стратегия развития отношений в таких областях, как политика, военная сфера, безопасность, экономика, торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, культура, наука и гуманитарная сфера.

Ввиду того, что Турция – один из важнейших торговых партнеров и инвесторов Республики Молдова (шестое место по объему инвестиций и седьмое по товарообороту), стороны договорились провести в Анкаре следующее заседание смешанной молдавско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – важнейшего механизма развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Кроме того, лидеры государств договорились организовать в Кишиневе в 2020 году первое заседание Совместной рабочей группы по стратегическому планированию, созданной в рамках Совета высокого уровня. «Группа под руководством сопредседателей – министров иностранных дел двух стран – проведет обмен мнениями по интересующим вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки и определит приоритетные области и проекты для сотрудничества», – уточнил Игорь Додон.

Президент Молдовы высоко оценил укрепление и расширение правовых рамок двусторонних отношений после состоявшегося подписания четырёх межправительственных соглашений в таких областях, как взаимное признание водительских удостоверений, обучение сотрудников правоохранительных органов, услуги международного комбинированного грузового транспорта, открытие культурных центров.

Участники Совета также приняли решение о том, что следующее заседание Совета высокого уровня состоится в Республике Молдова в 2021 году.

Обеспечение социальной защиты

В Анкаре Игорь Додон провел встречу с председателем Великого Национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.

Во время беседы президент Молдовы говорил о растущем темпе политического молдавско-турецкого диалога и отметил хорошее сотрудничество между законодательными органами наших стран как на уровне руководства, так и на уровне парламентских групп дружбы и комиссий.

Официальные лица с удовлетворением констатировали, что у Молдовы и Турции существует широкая двусторонняя правовая база, включающая 72 соглашения, а еще 16 проектов договоров находятся на стадии обсуждения.

Мустафа Шентоп проинформировал Игоря Додона о том, что 21 декабря законодательный орган Турции ратифицировал межгосударственное соглашение, которое предусматривает взаимное обеспечение социальной защиты граждан наших стран.

Собеседники также проявили интерес к углублению молдавско-турецкого межпарламентского сотрудничества в рамках международных организаций и особенно в областях, связанных с борьбой с международным терроризмом.

Глава государства выступил за активизацию обмена визитами между законодательными органами двух стран на всех уровнях, в том числе на уровне групп дружбы, напомнив, что предыдущий визит в Кишинев членов парламентской группы дружбы Турция-Молдова состоялся в 2017 году.

Председатель Великого Национального собрания передал приглашение Зинаиде Гречаный для участия в мероприятиях по случаю столетия со дня образования Великого Национального собрания Турецкой Республики, которое будет отмечаться 23 апреля 2020 года.

Священное место

В ходе официального визита в Турецкую Республику президент Молдовы вместе с членами молдавской делегации посетили Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, возведенный в честь первого президента Турции.

Мавзолей Ататюрка – священное место, крайне важное и особо почитаемое турецким народом. Ежегодно здесь отмечается Национальный праздник страны.

Глава молдавского государства возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей музея. Игорь Додон отдал дань глубокого уважения основателю Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, одному из выдающихся деятелей всей истории Турции, внесшему огромный вклад в развитие страны.

Возвращение на Родину

А накануне визита в Турцию президент Молдовы встретил в Кишиневском аэропорту Наталью Забун и ее двоих детей, которые в течение года находились в лагере для беженцев «Аль-Хауль» на территории Сирии без права покинуть это место.

Репатриация семьи Забун стала возможной благодаря совместным действиям Службы информации и безопасности РМ в сотрудничестве с турецкими коллегами по указанию президентов Молдовы и Турции. Операция была осуществлена после того, как в начале прошедшего года мама Натальи – Анна Забун – обратилась за помощью в администрацию президента.

Наталья Забун родом из Гагаузии, с 2015 года постоянно проживала на территории Сирии. Из-за непрекращающихся военных операций в этой стране муж Натальи оказался среди погибших в начале 2019 года, а сама она вместе с двумя детьми, четырех и двух лет, попала в лагерь для беженцев, где условия для проживания были крайне затруднительные.

Игорь Додон искренне поблагодарил господина Эрдогана за помощь по возвращению гражданки Молдовы на Родину. Глава государства подчеркнул, что его долг – заботиться обо всех гражданах страны, вне зависимости от места их нахождения.

«Давайте порадуемся за эту семью, которая прошла через такие страдания, а сегодня вернулась домой и находится в безопасности рядом с близкими», – сказал на встрече с пострадавшей семьей Игорь Додон.